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Пандемия COVID-19
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В Подмосковье выявили 3 429 заразившихся коронавирусом за сутки. Это максимум за пандемию

За сутки в области было зарегистрировано 59 летальных случаев
© Владимир Гердо/ТАСС
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МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 3 429, это максимум с начала пандемии. Всего в регионе выявили 542 376 заболевших, следует из опубликованных в понедельник данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Днем ранее в Подмосковье выявили 3 297 случаев.

Были выписаны по выздоровлению 3 025 пациентов за сутки, всего вылечились 472 223. За сутки было зарегистрировано 59 летальных случаев, с начала пандемии из-за ковида умерли 9 179 человек. В настоящее время продолжают лечение 60 974 человека.

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