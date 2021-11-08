В Подмосковье выявили 3 429 заразившихся коронавирусом за сутки. Это максимум за пандемию

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 3 429, это максимум с начала пандемии. Всего в регионе выявили 542 376 заболевших, следует из опубликованных в понедельник данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Днем ранее в Подмосковье выявили 3 297 случаев.

Были выписаны по выздоровлению 3 025 пациентов за сутки, всего вылечились 472 223. За сутки было зарегистрировано 59 летальных случаев, с начала пандемии из-за ковида умерли 9 179 человек. В настоящее время продолжают лечение 60 974 человека.