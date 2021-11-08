В Северной Осетии при школах создадут детские сборные команды по футболу

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 ноября. /ТАСС/. Сборные команды по футболу будут созданы в школах Северной Осетии. Такое поручение дал глава республики Сергей Меняйло на еженедельном аппаратном совещании в понедельник.

"В каждой школе надо сформировать сборы школы по футболу. Это касается районов в том числе. Необходимо разработать календарь соревнований на приз главы республики. Это будет аналог советского "Кожаного мяча", но другого формата. Если будет необходимо, то зарегистрируем детскую футбольную лигу", - сказал Меняйло.

По его словам, такая инициатива будет способствовать массовому привлечению детей в данный вид спорта, и из них потом будут отбираться спортсмены в футбольную команду республики "Алания". Впоследствии планируется подобным образом развивать и другие виды спорта.

В школьные сборные будут входить дети, которые не занимаются профессионально футболом. Соревнования сборных команд начнутся весной следующего года.