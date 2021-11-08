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Пандемия COVID-19

В окружении Александра Серова ожидают, что его скоро выпишут

Директор певца Александр Федорков сообщил, что музыкант уже вернулся к работе

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Состояние российского певца Александра Серова, госпитализированного с коронавирусом, показывает положительную динамику, его могут выписать в ближайшее время. Об этом сообщил ТАСС в понедельник его директор Александр Федорков.

"[Он] пока еще в больнице, динамика положительная. У меня твердое ощущение, что выписка не за горами", - отметил он.

По словам директора, музыкант уже вернулся к работе. "Мы с ним уже поработали на его студии, пока, правда, по телефону", - рассказал Федорков.

Серов уже более месяца находится под наблюдением врачей. По данным "Комсомольской правды", 67-летний певец был госпитализирован с коронавирусом и большим поражением легких. На прошлой неделе Федорков сообщил ТАСС, что результат теста артиста на коронавирус отрицательный.

Серов - исполнитель таких хитов, как "Ты меня любишь", "Как быть", "Мадонна", "Я люблю тебя до слез".

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