Коллективные QR-паспорта могут получить предприятия общепита в Туве

ТАСС, 8 ноября. Предприятия общепита в Туве, в которых более 80% сотрудников вакцинированы от коронавируса или переболели менее полугода назад, могут получить QR-паспорта, подтверждающие коллективный иммунитет. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства республики.

"QR-паспорта, подтверждающие коллективный иммунитет работников объекта общепита к новой коронавирусной инфекции, могут получить предприниматели, у которых 80 и более процентов работников прошли вакцинацию против новой коронавирусной инфекции или переболели коронавирусной инфекцией не менее шести месяцев назад", - сообщили в пресс-службе.

Кафе и рестораны, получившие QR-паспорт, должны разместить его в зоне видимости сотрудников и посетителей заведения.

С 1 ноября в республике введена система входа с предъявлением QR-кодов в объекты культуры, торговли и общепита, спортзалы и МФЦ. Подобную систему пропуска также должны ввести и для входа в помещения государственных и муниципальных органов власти, а также в государственные и муниципальные учреждения и организации, оказывающие социальные услуги.

По данным республиканского Минздрава, за последние сутки в Туве зарегистрированы 69 новых случаев заражения. В стационарных госпиталях лечится 451 человек, к аппарату ИВЛ подключены 19 больных.