Советник Минздрава Италии заявил о четвертой волне пандемии в стране

РИМ, 8 ноября. /ТАСС/. Италия проходит четвертую волну пандемии, которая затрагивает, прежде всего, невакцинированных или тех, кто достаточно давно сделал прививку от коронавируса. Об этом заявил в понедельник специальный советник Минздрава Италии профессор Вальтер Риччарди.

"Четвертая волна уже идет, но мы можем ее сдержать. От нас зависит, чтобы она [волна] не стала бушующей, как в других странах", - сказал профессор в эфире канала Sky TG24, подчеркнув, в частности, важность своевременного введения третьих доз. "[Сегодня] пандемия в основном касается невакцинированных, а также тех, кто начинает терять защиту после вакцинации", - указал Риччарди.

По его мнению, существует вероятность ухудшения эпидемической ситуации в январе-феврале будущего года, "поскольку вспышка коронавируса оказалась эпидемией с очень предсказуемыми циклами".

Полный цикл вакцинации в Италии на данный момент прошли 83,5% населения старше 12 лет. Власти надеются достигнуть уровня вакцинации 90% к концу года. Темпы вакцинации замедлились из-за того, что около 7% итальянцев не хотят прививаться. Есть также и те, кто пока сомневается.

Осенью в стране начали вводить третью дозу вакцины людям с хроническими заболеваниями и представителям старшего поколения. Третью дозу получают также врачи - единственная категория, для которой введена обязательная вакцинация. Возможно, что в будущем вакцинация от COVID-19 станет обязательной в Италии для преподавателей.