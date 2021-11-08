В Подмосковье после нескольких массовых драк проверят законность работы хостелов

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Законность работы хостелов проверят в Московской области после нескольких случаев массовых драк, которые часто воспринимают как факты межэтнических конфликтов. Об этом в понедельник сообщил глава областного ГУ МВД России Виктор Пауков на заседании с губернатором.

"Обращаюсь к главам регионов, совместно с территориальными подразделениями провести так называемую ревизию [нелегальных хостелов]. Мы должны видеть все, что творится на территориях для того, чтобы успокоить граждан", - сказал он.

Пауков отметил, что в одном из муниципалитетов уже была проведена такая проверка. Она позволила установить, что пять из семи хостелов работают незаконно. "Больше тысячи человек было доставлено из указанных общежитий или хостелов, где не ведется ни учет оплаты, ни учет, кто заселяется туда. Как правило там проживают лица азиатской национальности, из Закавказья", - подчеркнул он. В ходе осмотра некоторых комнат полицейские обнаружили экстремистскую литературу.

Начальник подмосковного главка полиции также пояснил, что проверку стали проводить после того, как в СМИ начали появляться сообщения об участившихся в Подмосковье случаях драк между местными жителями и мигрантами. При этом, по его словам, в ходе проверки данной информации факты межэтнических конфликтов не установлены.