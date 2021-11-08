Переменчивая погода с переходом к зимним холодам и снегопадам ожидается в ПФО

ТАСС, 8 ноября. Переменчивая погода с частыми переходами от положительных температур к отрицательным значениям будет наблюдаться в ближайшие дни в регионах Приволжского федерального округа (ПФО). На большей части территории выпадет снег, и к концу недели наступит настоящая зима, сообщил ТАСС в понедельник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Погода будет очень изменчивой. Атлантическую воздушную массу - относительно теплую - сменит холодный воздух арктической воздушной масса, температура резко понизится. Затем снова произойдет смена воздушных масс, снова потеплеет до положительных температур, но это тоже на сутки-двое. Затем похолодание, которое мы ожидаем в конце текущей недели и начале следующей недели, уже будет достаточно устойчивым и можно будет говорить о приходе зимней погоды в Верхнем и Среднем Поволжье и Предуралье", - сказал собеседник агентства.

Смена воздушных масс, как пояснил Синенков, кроме частого изменения температуры будет сопровождаться достаточно большими колебаниями атмосферного давления - на 25 мм ртутного столба. Такая погода всегда сопровождается порывистым ветром, уточнил синоптик. По словам Синенкова, также частые переходы от положительных температур к отрицательным и обратно в течение недели приведут к образованию гололедицы.

О наступлении зимы в регионах

Осенние дожди и туманы в ближайшие дни постепенно отступят из регионов ПФО, прогнозируют синоптики, но у жителей еще есть возможность насладиться этим временем года. Так в Ульяновской области после первых морозов с деревьев уже практически полностью опали листья. Саратов окутало туманом, развеять который может ожидающееся усиление южного ветра с порывами 15-18 м/с. В Самарской области на выходных прошел сильный дождь, благодаря чему в некоторых населенных пунктах были перекрыты рекордные суточные значения 2012 года по уровню осадков.

Соседнюю Оренбургскую область погода, наоборот, в начале ноября не балует дождями, в некоторых районах региона из-за этого сохраняется высокая пожарная опасность и происходят возгорания сухой травы. В ближайшие дни синоптики Приволжского УГМС прогнозируют дожди с порывистым ветром. При этом к концу недели к западным районам подойдет очередной атмосферный фронт, который будет сопровождаться осадками смешанной фазы.

Резкое похолодание в Нижнем Новгороде ожидается во вторник вечером, когда температура воздуха опустится ниже минус 3-5 градусов, рассказал Синенков. В четверг и пятницу вновь потеплеет до плюс 2-4 градусов, а в воскресенье вечером начнется сильный снегопад, и температура вновь понизится до значений минус 7-8 градусов. Еще более сильные морозы ожидаются в Кировской области, где в воскресенье похолодает очень существенно - до минус десяти градусов ночью. Все это будет сопровождаться снегопадами.

В Йошкар-Оле и Казани после похолодания в среду и кратковременного возвращения тепла в четверг и пятницу пройдут дожди со снегом. Как уточнил Синенков, в выходные в Татарстане и Марий Эл температура опустится до минус 1-3 градусов, а в следующий понедельник ожидается снегопад, метель и понижение температуры до минус 5-7 градусов. Самыми морозными в Пензе и Саранске ожидаются среда и четверг, а в Самаре температура в эти дни опустится лишь до нуля.

Первые снегопады и гололедица

В конце предстоящей недели снег выпадет в центре европейской части России, на Среднем и Верхнем Поволжье и в Предуралье, отметил Синенков. При этом первые снегопады уже прошли в Пермском крае и Башкирии, доставив немало проблем автомобилистам.

Так в Уфе в прошедшее воскресенье осадки стали причиной затруднения дорожного движения, сразу возросло количество ДТП. Также в горно-лесистой местности Башкирии - в Белорецком районе - свежевыпавший снег стал причиной заторов с участием грузовиков, делились в соцсетях фотографиями пользователи. В понедельник основная часть снега растаяла, при этом, по данным Башгидромета, ночью и утром в отдельных районах республики ожидается гололед.

В Перми в понедельник продолжают устранять последствия снегопада. Накануне, по данным городской администрации, на улицы города выходили более 100 единиц техники. Горожане воспринимают происходящее спокойно, потому что температура воздуха установилась на уровне нуля, передает корреспондент ТАСС. Следующий снегопад в Перми, по словам Синенкова, ожидается в четверг, но днем в пятницу и воскресенье в регионе будут положительные температуры.

Воскресный дождь в Кирове в понедельник превратился в небольшой снегопад. Дождь и мокрый снег в регионе ожидаются и во вторник, поэтому ночью на дорогах местами гололедица. В Уфе после плюс 5-6 градусов во вторник уже в ночь на среду похолодает, температура опустится до минус пяти градусов. В четверг ожидается дождь, а с пятницы по воскресенье - снег с дождем. Начиная со следующего понедельника в регион придет похолодание до минус 3-5 градусов и в дневные и ночные часы.