Белгородские власти на две недели ввели QR-коды в ТЦ и гипермаркетах

ТАСС, 8 ноября. Власти Белгородской области на две недели расширили перечень объектов, при посещении которых требуется предъявить QR-код о прохождении вакцинации. В список вошли гипермаркеты, торговые и торгово-развлекательные центры, сообщил в понедельник на оперативном совещании правительства региона губернатор области Вячеслав Гладков.

"С сегодняшнего дня вводим особый режим посещения магазинов, торговых центров. Все, что связано с предоставлением услуг - посещение только с использованием QR-кода", - сказал Гладков.

Также в расширенный перечень объектов попали магазины непродовольственных товаров, рынки и ярмарки в закрытых помещениях. Ранее QR-код ввели в Белгородской области для посещения заведений общепита, салонов красоты, парикмахерских. Также с 8 ноября работодателям рекомендовали перевести сотрудников старше 60 лет на удаленку для прохождения вакцинации.

Ранее власти региона приняли решение не продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября, с 8 ноября школьники в Белгородской области вернулись к обучению в очном формате. За почти две недели школьных каникул уровень заражения коронавирусом и ОРВИ у детей снизился на 30%, на 15% реже стали болеть взрослые.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 65 257 случаев коронавируса, выздоровели 53 819 человек, 1 348 пациентов умерли. С 14 октября власти региона запретили детям до 14 лет находиться в заведениях общепита, на территории торговых центров без сопровождения взрослых. Также в Белгородской области ограничили проведение свадеб, корпоративов, банкетов с количеством гостей более 50, приостановили коллективные профилактические медосмотры и диспансеризацию, ввели QR-коды для посещения общественных мест, с 19 октября - обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения, в том числе жителей старше 60 лет.