В РПЦ призвали авторов "откровенных" фото на фоне храмов уважать чувства верующих

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Фотографирующимся в "откровенном" виде на фоне храмов, мечетей и исторических мест необходимо помнить об уважении к гражданам, которые не разделяют их ценности, заявил в своем Telegram-канале председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Он отметил, что в последнее время в соцсетях стали появляться фотографии, где храмы, мечети и другие значимые исторические места и постройки молодые люди использовали в качестве декораций для своих "откровенных", "непристойных" фото, что оправдывается "свободой в свободной стране".

"С сожалением допускаю, для некоторых наших сограждан все храмы и исторические здания не несут никакого смысла и ценности, кроме декоративной <...> Просто не будем забывать, что мы люди, соотечественники. Отпраздновав День народного единства, хочется верить, что сплотить нас могут не только войны, теракты, катастрофы или какие-то другие ужасающие бедствия, но и просто взаимное уважение и поддержка друг друга", - написал Легойда.

Он отметил, что соцсети "обезличивают аудиторию по другую сторону экрана", многие забывают, что "подписчики или случайные зрители тоже люди, живые и способные чувствовать".

"О последнем обстоятельстве, видимо, неплохо бывает лишний раз напомнить", - добавил он.

Легойда также сообщил, что поддержал другой флешмоб - "#нафонехрама", в котором православные прихожане делятся фотографиями из своей повседневной духовной жизни. Он подчеркнул, что для этих людей храм является "духовным источником", где происходят важные для верующих события.