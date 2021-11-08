Терренкур "1 000 ступеней" и более 7 км набережной благоустроят в Нальчике к 100-летию КБР

НАЛЬЧИК, 8 ноября. /ТАСС/. Власти Нальчика (Кабардино-Балкарская Республика, КБР) активно работают над благоустройством расположенной в курортной зоне тропы здоровья "1 000 ступеней", а также над созданием более 7 км набережной реки Нальчик, которая протекает через большую часть районов города. Эти, как и другие работы по преобразованию города, планируется завершить в конце лета 2022 года, к празднованию 100-летия КБР, рассказал ТАСС в понедельник мэр Нальчика Таймураз Ахохов.

Набережная реки Нальчик и новый сквер

Благоустройство набережной планируется завершить в следующем году - к юбилейной дате Кабардино-Балкарской Республики. Набережная включит в себя три аллеи: от ул. Осетинской до ул. Кешокова - "Аллея единства", от ул. Идарова до ул. Осетинской - "Аллея мира", от ул. Кешокова до ул. Канукоева - "Аллея согласия". Общая протяженность составит более 7 км. Ее планируется назвать "Набережная 100-летия".

В настоящее время проект набережной проходит процедуры экспертизы. Здесь будут обустроены велодорожки, комфортные пешеходные части, зоны для занятий спортом.

"Набережную мы начали делать в прошлом году на первом ее участке, некоторые элементы еще надо добавить, в частности ограждения и велодорожку. А так, основной упор сейчас по этой программе будет от улицы Кешокова до улицы Канукоева в курортной зоне. Планируем обустроить прогулочную зону, велодорожки, освещение, скамейки, урны. Помимо этого, если нам хватит средств, то подведем на набережную минеральную воду и установим питьевые минеральные источники с кранами", - добавил градоначальник.

У городских властей есть также идея по созданию "Сквера столетия" между Домом пионеров и площадью Абхазии, расположенных на центральной улице Нальчика. "В настоящее время создаем проект общественной территории. Это будет не парк, а небольшая прогулочная зона со скамейками и освещением. Кроме того, там расположится монумент либо иная архитектурная форма, знаменующая столетие", - рассказал собеседник агентства.

При этом мэр подчеркнул, что создание нового общественного пространства не нарушит лесной массив, который сейчас есть на этом месте. "Никакой вырубки, между ними там есть площадка, где можно поставить монумент или другую архитектурную форму. Мы с Минкультуры прорабатываем проект", - пояснил он.

Дороги и велосипеды

Немаловажным направлением в развитии и благоустройстве города, по задумке администрации, станет и создание велосипедной инфраструктуры. Велодорожки уже обустроены на нескольких улицах, расположенных в курортной части главного города КБР.

"Мы пробно сделали на части проспекта Шогенцукова, там, где стадион, увидели, что, вроде, получилось и стало очень востребовано. Вторым этапом мы сделали на ул. Канукоева и на ул. Марко Вовчок в курортной зоне, сейчас по ул. Ленина продолжим велодорожку, потом по ул. Балкарская, где Дворец спорта. И тем самым мы замкнем круг длиной 5 км", - рассказал мэр, отметив, что к столетию обустройство велодорожек на этом участке уже будет завершено.

Каждый день от жителей приходит большое количество положительных отзывов, отметил мэр. А благодаря велодорожке и мероприятиям, которые проводит институт развития города "Арт-зал "Платформа", появилось и продолжает развиваться целое велосообщество. "Мы рассматриваем велосипед как полноценный транспорт, поэтому хотим создать качественную велоинфраструктуру по всему городу", - рассказал мэр. Главная задача, по его словам, чтобы люди не просто катались в парках и воспринимали велосипед как развлечение, а пользовались им для ежедневного передвижения.

Власти города прорабатывают возможность в последующем расширить сеть велодорожек и обустроить еще несколько улиц. "Речь идет об улицах Кулиева, Кирова, Головко. Есть проект, согласно которому из поселка Кенже до района "Горный" города Нальчика можно будет доехать на велосипеде. По срокам создания велодорожек пока решаем", - пояснил Ахохов.

Нальчик станет велосипедным городом в ближайшие годы, обещают в мэрии. Однако, несмотря на популярность велотранспорта в Нальчике, более актуальным остается вопрос дорожного покрытия основных улиц города. В центре Нальчика уже начат ремонт на проспекте Шогенцукова, в следующем году он будет продолжен. Кроме того, к столетию будут капитально отремонтированы еще две центральные улицы - Ленина и Кулиева. Коммуникации, дорожное покрытие, тротуары - все будет обновлено.

"Мы полностью обновим дорожную одежду самих дорог. Меняем освещение, устанавливаем новые столбы. Кроме того, мы поменяем на этих трех центральных улицах тротуарное покрытие", - добавил собеседник агентства.

Тропа здоровья "1 000 ступеней"

Терренкур расположен в санаторно-курортной зоне, в пешей доступности от городского парка Атажукинский сад, примыкает к действующим санаториям и гостиницам. В непосредственной близости расположена набережная, а также транспортные артерии, связывающие с центром. Тропа на склоне горы Кизиловка имеет два входа: верхний и нижний. Терренкур является значимой исторической и функциональной территорией, которая имеет большую популярность у горожан, еще с советских времен "1 000 ступеней" были связующим элементом между центром парка и его самым живописным видом.

Институт развития города "Арт-зал "Платформа" провел опрос по восстановлению тропы здоровья на горе Кизиловка, и по результатам исследования был подготовлен проект восстановления терренкура, который не реконструировался с 1979 года. Проект, над которым работали архитекторы, урбанисты, художники и дизайнеры не предполагает коммерческой застройки. Планируется, что работы по восстановлению "1 000 ступеней" будут носить максимально щадящий режим для природы.

В приоритете - реконструкция станций, каждая из которых обретет свой индивидуальный дизайн, сохранив при этом архитектуру советского периода, ремонт моста и ступеней, установка комплексов для воркаута в начале подъема по тропе здоровья и в конце маршрута. Проектом предусмотрена и организация новых функциональных точек общественного пространства, а также установка малых архитектурных форм, стендов и указателей. Кроме того, планируется оптимизация существующих пешеходных путей, создание новых, установка освещения, скамеек, а также уход за существующим озеленением.

"Это излюбленное место горожан, они привыкли к такому стилю. Мы хотим поддержать гармонию, которая сложилась, не вторгаясь в ее структуру, она лишь требует некоторого ухода и аккуратного восстановления. Сама тропа останется в том виде, в котором была запланирована когда-то", - рассказал Ахохов.

Кроме этого, стоит задача вернуть терренкуру статус курортного и туристического элемента, так как сейчас о тропе знают в основном местные жители. "Цель этого проекта - показать, что не обязательно вкладывать еще больше средств, чтобы все сломать и построить заново. Иногда достаточно использовать существующий потенциал места и просто улучшить то, что есть", - подчеркнул мэр.

О дате

Президент России Владимир Путин в 2018 году подписал указ о праздновании 100-летия Кабардино-Балкарской Республики в 2022 году. Основные торжества пройдут в начале сентября 2022 года. В программе запланировано проведение Дней культуры КБР в Москве, концертов, всероссийских научных конференций, туристических фестивалей, молодежных этнографических форумов.