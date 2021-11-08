В Марий Эл ввели режим обязательной самоизоляции для граждан старше 60 лет

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Режим обязательной самоизоляции для неработающих жителей старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от коронавируса и имеющих хронические заболевания, ввели в Марий Эл. Соответствующий указ подписал глава региона Александр Евстифеев в понедельник.

"Внести в указ главы Республики Марий Эл <…> "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции " <…> следующие изменения: в пункте 5 слова "в возрасте 65 лет и старше" заменить словами "в возрасте 60 лет и старше", - говорится в документе.

В Марий Эл с 22 сентября ввели обязательную самоизоляцию для неработающих пожилых людей в возрасте 65 лет и старше, которые не вакцинировались против коронавирусной инфекции или не переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев. С 26 октября сотрудников старше 60 лет было рекомендовали перевести на удаленную работу.

Режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса в Марий Эл продлили до 1 декабря. В регионе остаются под запретом публичные, зрелищные, развлекательные и иные массовые мероприятия с очным присутствием граждан. Система QR-кодов для посещения всех общественных мест действует в республике с 22 октября.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Марий Эл выявили 23 531 случай заражения коронавирусом, из них 126 - за последние сутки. 20 251 пациентов выздоровели, 696 умерли.