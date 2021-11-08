Новым врио замгубернатора Тамбовской области назначили Лидию Бакуменко

ТАМБОВ, 8 ноября. /ТАСС/. Новым временно исполняющим обязанности замгубернатора Тамбовской области назначена Лидия Бакуменко, возглавляющая управление сельского хозяйства региона. Соответствующее распоряжение подписал врио главы региона Максим Егоров.

"Руководитель региона Максим Егоров подписал распоряжение о назначении Лидии Бакуменко временно исполняющим обязанности заместителя главы администрации Тамбовской области", - сообщает в понедельник пресс-служба администрации области.

Бакуменко будет курировать вопросы лесного хозяйства, ветеринарии, охрану, использование и воспроизводство объектов животного мира. Кроме того, она продолжит возглавлять управление сельского хозяйства Тамбовской области.

До назначения Бакуменко это пост был вакантным с февраля текущего года. Ранее его на протяжении четырех месяцев занимал бывший сенатор Алексей Кондратьев.

Лидия Бакуменко - кандидат экономических наук, окончила Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина по специальности "Мировая экономика" и Мичуринский государственный аграрный университет по направлению подготовки "Агрономия". С 2016 по 2019 годы работала помощником заместителя главы администрации Тамбовской области. С 2019 года - руководитель управления сельского хозяйства области.