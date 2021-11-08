Медведев поддержал расширение программы льготных авиаперевозок на Дальний Восток

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Программу, позволяющую жителям Дальнего Востока покупать авиабилеты по льготным ценам, важно обязательно продолжать, потому что для единства страны нужно обеспечивать транспортную связанность ее территорий. Такое мнение в понедельник выразил председатель "Единой России", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время обсуждения поправок партии ко второму чтению федерального бюджета.

Во время мероприятия вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила увеличить субсидирование льготных авиаперелетов для жителей Дальнего Востока в бюджете на 2022-2024 годы. Комментируя эту инициативу, Медведев отметил, что это важный проект и "весьма популярная мера поддержки, люди ей активно пользуются". И чем шире будет эта программа, тем лучше, уверен председатель "Единой России".

"Мы отлично с вами понимаем, что если нет транспортных маршрутов, если самолеты не летают в том или ином направлении, а билеты не могут быть выкуплены из-за дороговизны, то мы просто можем потерять единство страны, - подчеркнул Медведев. - Что особенно важно, кстати, в период, когда мы все-таки находимся в очень сложном эпидемиологическом состоянии".

Поэтому, продолжил он, эту программу "нужно обязательно продолжать".

Благодаря субсидированию жители Дальнего Востока могут приобретать авиабилеты по сниженному тарифу на перелеты по наиболее популярным направлениям. Это, в частности, маршруты в Москву из Читы и Якутска, в Санкт-Петербург из Благовещенска, Владивостока, Мирного, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Читы, Якутска.

Ранее президент России Владимир Путин обращал внимание на то, что ежегодно профильное министерство "с боем" получает субсидии на льготные авиаперевозки из ДФО. Он тогда подчеркнул, что вопрос субсидируемых авиабилетов нужно держать на постоянном контроле, и дал поручение создать систему, которая позволит каждый год автоматически выделять субсидии на льготные перевозки с Дальнего Востока.