В Петербурге завершился сезон навигации для маломерных судов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Сезон навигации маломерных судов завершили в Петербурге с 8 ноября, после подписания распоряжения губернатора Ленинградской области сезон также будет закрыт. Об этом ТАСС рассказал председатель совета общественной организации "Ассоциация владельцев маломерных судов Санкт-Петербурга" Александр Камелин.

"Навигация закрывается по распоряжению губернатора Петербурга Александра Белова, а в Ленобласти - Александра Дрозденко. Навигация пассажирских коммерческих перевозок закрывается в этом году в Петербурге с 8 ноября. Маломерные суда примерно в это же время тоже прекращают ходить, многое для них зависит от погодных условий", - сообщил он.

Камелин добавил, что обычно в первой декаде ноября навигацию закрывают как правило в Петербурге и примерно чрез неделю в Ленобласти. Коммерческим маломерным судам необходимо арендовать причалы и когда снижается пассажиропоток это становится нерентабельно. Завершение навигации более крупных судов будет зависеть от прекращения разведения мостов.

В комитете по транспорту Петербурга ТАСС также подтвердили информацию о том, что сезон навигации завершается в понедельник.

"Документ устанавливает запрет с 8 ноября на движение маломерных судов по водным объектам города, исключения сделано для плавсредств специального назначения", - сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.