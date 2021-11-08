Мобильная связь на дороге Надым-Салехард в ЯНАО появится в декабре

ТАСС, 8 ноября. Компания "МТС" в ближайшем месяце обеспечит сотовой связью участки автодороги Надым-Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе. На трассе установят три высокомобильных комплекса связи, сообщили в пресс-службе регионального правительства в понедельник.

"Пока это будет не сплошное покрытие, но эти 300 км перестанут быть "медвежьим углом". Будет установлено три высокомобильных комплекса связи, в радиусе покрытия которых будет ловить GSM-связь. Самое главное, на первом этапе люди будут иметь возможность позвонить. Параллельно мы проектируем строительство вышек для того, чтобы на них разместить стационарное оборудование, которое даст полное покрытие трассы связью и интернет 4G", - цитирует пресс-служба губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.

По данным пресс-службы, для обеспечения покрытия голосовой связью компания разработала индивидуальный проект, который учитывает особенности Крайнего Севера, в том числе высокую влажность, температуры до -55, болотистый грунт, отсутствие населенных пунктов вдоль трассы и внешнего энергоснабжения. Связь будет доступна благодаря спутниковым сигналам, легковозводимым базовым станциям с 15-метровыми мачтами и дизель-генераторам.

По окончании строительно-монтажных работ в ноябре мобильная связь появится на равноудаленных участках трассы через каждые 80-90 км, общее покрытие составит около 50 км.

Проезд для всех видов транспорта по дороге Салехард-Надым открылся в декабре прошлого года. Часть трассы пока в щебеночном покрытии - ее строительство продолжается. Параллельно возводится инфраструктура, на центральном участке 300-километровой дороги появится автозаправка с кафе и магазином.