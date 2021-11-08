В Петербурге более 15,5 тыс. медиков получили компенсации за заболевание ковидом на работе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Денежные компенсации за заражение новой коронавирусной инфекцией при оказании помощи пациентам за 2021 год получили более 15,5 тыс. медиков в Петербурге, а также 36 семей умерших медработников. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе вице-губернатора города Олега Эргашева.

"В этом году выплаты по 300 тыс. рублей получили 15 554 медицинских работника, заболевших новой коронавирусной инфекцией на работе. Выплату в миллион рублей получили семьи 36 медиков, умерших вследствие оказания помощи пациентам с коронавирусом. Общая сумма произведенных выплат превысила 4,7 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В 2020 году в Санкт-Петербурге действовало постановление, согласно которому в случае заражения медицинского работника ему предоставляется единовременная выплата в размере 300 тыс. рублей. Если заражение привело к инвалидности, то медработник получит 500 тыс. рублей. В случае смерти из-за заражения коронавирусом членам семьи медработника предоставляется единовременная выплата в размере 1 млн рублей. В прошлом году поддержку от города получили 11 178 медиков и 37 семей умерших медицинских работников на общую сумму 3,7 млрд рублей.

Региональные социальные выплаты возобновились с марта 2021 года, их получили медики, которые заболели COVID-19 в декабре 2020 года и в этом году. В августе выплаты были продлены. Медицинские работники, пострадавшие при оказании помощи пациентам с коронавирусом, также получают единовременные страховые компенсации. С мая 2020 года Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования осуществило выплаты 26 915 медикам, заболевшим COVID-19 на работе, и семьям 55 умерших медицинских работников.