В Югре к концу ноября произведут отстрел волков, которые стаей приходят в один из поселков

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 ноября. /ТАСС/. Власти в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) выдали лицензию на отстрел семи волков, которые выходят к жилым домам в поселке Зеленоборск Советского района. Изъять животных из среды обитания планируется до 28 ноября, сообщила в понедельник ТАСС консультант отдела мониторинга, кадастра и регулирования численности объектов животного мира департамента недропользования и природных ресурсов Югры Людмила Губатых.

Ранее в социальных сетях и СМИ появились публикации, в которых местные жители сообщали о периодическом выходе в поселок Зеленоборск волков, которые якобы загрызли несколько собак. На опубликованных видеозаписях хищники появляются около домов в поселке. В результате жители, беспокоясь за себя и детей, обратились к властям с просьбой обезопасить их от хищников.

"Решение о проведении мероприятий по регулированию численности принято. Разрешение охотникам выдано на семь особей. Я разговаривала с главой поселения Зеленоборск, которая сообщила, что фиксировали семь особей, поэтому на максимальное количество и выдано", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, произвести отстрел волков планируется до 28 ноября. Глава Советского района Игорь Набатов сообщил ТАСС, что выход подобного количества волков фиксируется впервые. "Ситуация из ряда вон выходящая. Для нашей территории эта история (выход волков в поселение) крайне редкая. Ранее ничего подобного в поселке не было. Сейчас власти работают над тем, чтобы изъять эту стаю из среды обитания", - сказал он.

По его словам, одной из причин выхода волков может быть поиск кормовой базы. Набатов отметил, что в Зеленоборске проживает около 2,2 тыс. человек, территория поселка находится рядом с заповедником, где запрещена охота.