Личные вещи Эми Уайнхаус продали на аукционе в США за более $4 млн

ЛОНДОН, 8 ноября. /ТАСС/. Вещи британской певицы Эми Уайнхаус (1983-2011) были проданы за свыше $4 млн на аукционе в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Об этом в понедельник сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

Наряд, в котором Уайнхаус выступала в последний раз, продан за более $243 тыс. - в 16 раз дороже первоначальной цены. Певица надевала это мини-платье в Белграде в июне 2011 года. На аукцион была выставлена красная кожаная сумка в форме сердца итальянского бренда Moschino, которую Эми взяла с собой на церемонию вручения музыкальной премии BRIT Awards в 2007 году. Этот лот ушел с молотка за $205 тыс., превысив в 13 раз предварительную оценку.

Платье от Dolce & Gabbana продано за $205 тыс., а черный комбинезон от английского модельера Элис Темперли - за $121 тыс. Дорожный знак лондонского района Камден, на котором поклонники оставили надпись в знак уважения к певице, реализован за $19 тыс.

По данным корпорации, на аукционе продано 800 лотов. Все денежные средства пойдут в фонд, учрежденный родителями певицы для помощи молодым людям, страдающим от наркотической зависимости.

Эми Уайнхаус была одной из звезд своего поколения, известной своим проникновенным голосом и такими хитами, как Rehab, Back to Black и Love is a Losing Game. Она умерла от отравления алкоголем в своем доме в Камдене на севере Лондона в июле 2011 года.

В новость внесена правка (18:41 мск) - передается с исправлением цифры во втором абзаце, верно - более $243 тыс.