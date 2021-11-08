Минздрав РФ разрешил провести III фазу исследований китайской вакцины от коронавируса V-01

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Минздрав России выдал разрешение на проведение III фазы исследований вакцины против коронавируса V-01 китайской компании Livzon Mabpharm, Inc. Об этом в понедельник сообщается на сайте государственного реестра разрешений на проведение исследований министерства.

"Международное многоцентровое рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое клиническое исследование фазы III для оценки эффективности, безопасности и иммуногенности рекомбинантной вакцины на основе гибридного белка SARS-CoV-2 (V-01) у взрослых в возрасте 18 лет и старше", - говорится в опубликованных данных.

Начало исследования - 8 ноября, окончание - 30 июня 2023 года. Отмечается, что в исследованиях примут участие 5 500 добровольцев, мероприятия пройдут в 19 медицинских организациях в российский городах.

О возможном начале клинических исследований вакцины V-01 в июле 2021 года сообщала газета "Коммерсантъ". На тот момент препарат не был зарегистрирован в Китае и проходил II стадию клинических исследований.