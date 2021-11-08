Запрет на массовые мероприятия и работу ночных клубов продлили в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко продлил запрет на работу ночных клубов, концертных организаций и проведение массовых мероприятий. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе губернатора.

"Александр Дрозденко подписал изменения в "антиковидное" постановление: продлевается запрет на работу ночных клубов и дискотек, концертных организаций, а также проведение массовых мероприятий, который был введен в регионе с 30 октября", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что Подпорожский и Лодейнопольский районы перешли в "красную зону". Теперь в "красной зоне" - Бокситогорский, Гатчинский, Тихвинский, Сланцевский, Всеволожский, Сосновый Бор, Киришский, Выборгский, Подпорожский, Лодейнопольский районы, а в "желтой" остаются Кировский, Ломоносовский, Тосненский, Волосовский, Лужский, Приозерский, Кингисеппский и Волховский районы.

В Петербурге также с 8 ноября, согласно подписанному ранее постановлению губернатора, запрещена ночная работа предприятий общественного питания, кинотеатров, цирков, концертных залов и других организаций исполнительских искусств, объектов развлечения и досуга, аквапарков и океанариумов, зоопарков, ледовых катков и аттракционов. Им разрешается работать только до 23:00. Этот запрет касается также проведения физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и прочих мероприятий, для которых к тому же ограничено число участников.

После 8 ноября в Санкт-Петербурге сохранится введенный с 30 октября режим самоизоляции для невакцинированных неработающих граждан старше 60 лет. Им рекомендовано не выходить из дома, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, похода в магазин, выгула домашних животных или выноса отходов.

В Петербурге поэтапно вводится система QR-кодов о полном курсе вакцинации, перенесенном заболевании или медотводе от прививки для допуска на массовые мероприятия и в общественные места. С 30 октября эта система опробована в музеях и театрах и при заселении в гостиницы. Затем коды будут обязательны для посещения конгрессно-выставочных, спортивных и физкультурных мероприятий численностью более 40 человек, цирков, бассейнов и фитнес-центров, а также для церемоний торжественной регистрации брака. С 1 декабря система заработает для кафе и ресторанов, исключениями станут производственные столовые и заведения в аэропорту и на вокзалах.