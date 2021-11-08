В Анапе разберутся в вопросах обременения земельных участков в рамках работы над генпланом

КРАСНОДАР, 8 ноября. /ТАСС/. Власти Анапы а также представители инициативных групп местных жителей во вторник проведут в отделе Росреестра обсуждение вопросов, связанных с обременением земельных участков в рамках работы над новым генпланом города. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе мэрии города.

В понедельник в Анапе проходили обсуждения внесения изменений в новый генплан города, в местных сообществах в социальных сетях опубликовали видео, где жители высказываются против внесения изменений.

"В вопросе обременения, наложенного на ряд земельных участков, принято решение разобраться детально. Для этого уже завтра в анапском отделе Росреестра соберется инициативная группа, в состав которой, помимо руководителя и специалистов ведомства и мэрии курорта, войдут юристы, делегированные инициативными группами анапчан. Они проработают эту тему вместе", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что вопрос изменения функциональной зоны в приморских округах на участках, где уже расположены дома, обсудят в ходе рабочих встреч на местах в населенных пунктах муниципалитета, в ближайшее время мэрия составит график таких встреч.

"Я благодарен каждому, кто пришел на эту встречу, чтобы вместе работать над нашим генпланом" - приводит пресс-служба слова мэра Анапы Василия Швеца. Он добавил, что без учета мнений жителей генплан принят не будет.

О ситуации в Анапе

В июле 2020 года губернатор Кубани Вениамин Кондратьев посетил Анапу с рабочей поездкой, в городе были выявлены нарушения этажности застройки на прибрежных территориях, губернатор назвал случившееся недоработкой местных властей. Занимавший с 2017 года должность мэра Анапы Юрий Поляков покинул пост по собственному желанию, на должность главы города избрали бывшего вице-губернатора Краснодарского края Василия Швеца.

В 2019 году на Кубани был принят закон, ограничивающий высоту строительства зданий возле моря в курортных городах, чтобы сделать прибрежную зону доступнее для отдыхающих. Согласно закону, в 500-метровой зоне от берега запрещается возводить здания высотой более 20 метров, приоритет в этой зоне отдан строительству гостиниц и отелей, строительство жилья и апарт-отелей ограничено.