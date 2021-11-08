В древнем Дербенте в ходе раскопок нашли два клада

МАХАЧКАЛА, 8 ноября./ТАСС/. Два клада нашли в ходе раскопок археологического комплекса XI-XII веков на центральной площади города Дербента. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе городской администрации.

"В ходе раскопок археологического комплекса XI-XII веков на центральной площади города Дербента, были найдены медные монеты. Сам комплекс был обнаружен в процессе проведения комплексного благоустройства городской площади. В исследуемом втором помещении было обнаружено большое количество монет, в частности два клада. Один из которых скопление клада, а второй разбросан по полу", - сказал собеседник агентства.

По словам научного сотрудника ООО "Научно-производственный центр туризма и краеведения" Кыдырали Шаушева, в Дербенте это довольно уникальный случай, чтобы в жилище было оставлено такое количество монет.

"Но при выполнении работ были выявлены жилищно-бытовые остатки XI-XII веков в хорошем состоянии. Здесь представлены остатки жилищ, печных конструкций, двух водоводов, состоящих из керамических труб, одна из которых проведена в латковой системе", - цитирует Шаушева пресс-служба мэрии Дербента.

Отмечается, что сами находки будут экспонироваться в Дербентском историко-архитектурном и археологическом музее-заповеднике.

По словам специалиста, изначально задача археологических исследовании заключалась в изучении остатков храма св. Георгия Победоносца XIX века.