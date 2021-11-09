Дума обсудит отмену техосмотра и расширение механизма санкций за нарушения прав россиян

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект единороссов об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта и проект правительства о возможности применения санкций против граждан любых иностранных государств и лиц без гражданства, нарушивших права россиян или совершивших в их отношении преступления. Также депутаты намерены рассмотреть в третьем чтении два законопроекта о дополнительных гарантиях трудовых прав для работников с детьми и для ухаживающих за инвалидами I группы.

Законопроект об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта был внесен первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком, вице-спикером Госдумы Сергеем Неверовым, председателем комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгением Москвичевым и главой комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым.

Согласно тексту, от обязательного техосмотра освобождаются "легковые автомобили и мототранспортные средства", принадлежащие гражданам и "используемые ими исключительно в личных целях". Законопроект не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров, а также на личный автотранспорт, используемый в служебных целях. Техосмотр будет необходим при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов. В правительстве ранее поддержали инициативу при условии небольшой доработки.

Одновременно с этим Госдума рассмотрит альтернативный законопроект, внесенный депутатами-справороссами, он также предусматривает отмену обязательного техосмотра. Данную инициативу профильный комитет Госдумы по транспорту не поддержал, указав в своем заключении на то, что авторы исключили возможность добровольного технического осмотра автомобилей.

Санкции для иностранцев, нарушивших права россиян

Также Госдума планирует рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект о возможности применения санкций против граждан любых иностранных государств и лиц без гражданства, нарушивших права россиян или совершивших в их отношении преступления. Сейчас закон позволяет применять рестрикции только против граждан США. "Учитывая, что нарушение прав российских граждан возможно гражданами не только США, но и иных иностранных государств, а также лицами без гражданства, предлагается распространить возможность применения указанных мер санкционного характера на всех иностранцев вне зависимости от их гражданской принадлежности, а также предусмотреть возможность применения таких мер к лицам без гражданства", - говорится в пояснительной записке.

Дополнительные гарантии трудовых прав

Кроме того, Госдума рассмотрит в третьем чтении два законопроекта группы сенаторов о дополнительных гарантиях трудовых прав для работников с детьми, а также для ухаживающих за инвалидами I группы.

Первым законопроектом предлагается установить дополнительные гарантии трудовых прав работникам, имеющим детей, при осуществлении работы в ночное время, привлечении их к сверхурочной работе, а также направлении в служебную командировку. В частности, авторы инициативы предлагают для одиноких матерей и отцов, воспитывающих детей в возрасте до 14 лет, а также работников, имеющих трех и более детей в возрасте до 14 лет, установить право на привлечение к сверхурочной работе только с их письменного согласия. Аналогичные гарантии планируется установить при направлении работников в командировку.

Вторым законопроектом предлагается включить работников, осуществляющих уход за инвалидами I группы, в круг лиц, которым коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней.