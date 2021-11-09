В ЮНЕСКО открылась выставка о достижениях организации в честь ее 75-летия

ПАРИЖ, 9 ноября. /ТАСС/. Выставка, рассказывающая о достижениях и проектах Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) за 75 лет существования открывается в ее парижской штаб-квартире во вторник. Экспозиция приурочена к началу 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.

"Мы решили рассказать не просто о программах и сферах работы, но о реальных действиях ЮНЕСКО", - пояснила корреспонденту ТАСС куратор выставки Кристина Пуэрта. Она напомнила о кампаниях по преодолению безграмотности, которые продолжаются до сих пор в разных частях мира, о возрождении систем образования после Второй мировой войны и их поддержке в настоящее время, приведя в пример пострадавший от взрыва в порту ливанский Бейрут. Также Пуэрта напомнила о различных конвенциях, принятых в стенах организации: как для защиты культурных ценностей, так и против расизма, торговли людьми.

В общей сложности посетители смогут увидеть около 150 экспонатов. Экспозиция разделена на семь зон, повествующих о создании организации, сохранении культурного и исторического наследия, преобразовании мира с помощью образования, защите человеческого достоинства, получении знаний и обмене ими.

На стендах представлены документы, фотографии, плакаты и предметы из коллекции организации, рассказывающие вкратце ее историю. Есть среди них и уникальные объекты, например карта Маршалловых Островов из палок и ракушек, которой пользовались аборигены, стенды с музыкой народов мира, редкие книги. В ближайшие дни экспозиция пополнится окаменелым панцирем трилобита из португальского геопарка Арока. Кроме того, в научной секции представлена геологическая карта Африканского континента - куратор выставки пояснила, что это один из примеров координирующей роли ЮНЕСКО, в стенах которой в середине прошлого столетия проходили переговоры по гармонизации научных правил по изучению почв.

Столь отличающиеся друг от друга предметы искусства и плоды научных достижений призваны подчеркнуть широкий спектр работы этой международной организации и подвести черту под ее 75-летней историей. "Мы делаем так много всего в столь разных областях, что было сложно выбрать [экспонаты], - призналась Пуэрта. - Но мы видим, что то, чем мы занимаемся сегодня, было заложено благодаря инициативам 75-летней давности".

"На этой выставке мы видим истоки и то, к чему все пришло. Например, старая борьба с расизмом продолжается сейчас и мы можем видеть, как она трансформировалась и адаптировалась к современным реалиям", - добавила она.