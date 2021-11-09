Объем поддержки камчатских НКО планируется увеличить вдвое

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 ноября. /ТАСС/. Размер государственной поддержки институтов гражданского общества - некоммерческих организаций и общественных объединений на Камчатке, в 2022 году планируется увеличить вдвое, до 30 млн рублей, сообщает пресс-служба краевого парламента.

"Если в 2021 году меры поддержки предполагались на сумму 15 млн рублей, то на 2022 год запланированы 30 млн рублей. Эти организации и объединения занимаются в том числе и межнациональными отношениями, и другими социально значимыми направлениями", - приводятся в сообщении слова депутата Заксобрания Камчатки Владимира Агеева.

Камчатские парламентарии при планировании регионального бюджета на 2022 год настаивают и на продолжении программы "Решаем вместе", в рамках которой жители полуострова сами выбирают значимые объекты, которые будут построены в их населенном пункте. "Будет выделено почти 400 млн рублей на реализацию 84 объектов во всех населенных пунктах Камчатского края. Это говорит о том, что проект, начавшийся в 2020 году и подхваченный в 2021 году, будет продолжен", - пояснил Агеев.

Ранее в пресс-службе краевого парламента ТАСС сообщали, что в регионе продолжается рассмотрение проекта бюджета на 2022 год. Перед тем, как документ вынесут на четвертую сессию, состоятся также публичные слушания, в которых в режиме онлайн могут принять участие все жители края.