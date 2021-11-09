Работодателям Приамурья рекомендовали давать сотрудникам два выходных после вакцинации

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Власти Амурской области рекомендовали работодателям рассмотреть вопрос предоставления работникам, которые проходят вакцинацию от коронавирусной инфекции, двух оплачиваемых выходных дней, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

Накануне Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений подписала рекомендации по предоставлению работникам, которые проходят вакцинацию от коронавирусной инфекции, двух оплачиваемых выходных дней.

"Правительством региона уже направлены рекомендательные письма работодателям, которые в свою очередь могут внести изменения в правила внутреннего трудового распорядка для предоставления дополнительных дней отдыха работникам. Ряд организаций уже предоставляют оплачиваемые выходные после вакцинации от коронавирусной инфекции", - цитирует пресс-служба начальника управления занятости населения Амурской области Елену Дуленову.

Инициативу поддержали Союз организаций профсоюзов "Федерация профсоюзов Амурской области" и региональное отделение работодателей "Союз промышленников, предпринимателей и работодателей Амурской области".

"Предоставление двух дней для работников после прохождения вакцинации - необходимая мера. Не все работники с легкостью переносят прививки и, конечно же, нужно время, чтобы самочувствие улучшилось. Помимо этого, эта мера стимулирует граждан к прохождению вакцинации. Мы будем добиваться, чтобы норма предоставления двух дней отдыха после вакцинации действовала во всех первичных организациях Федерации профсоюзов Амурской области, объединяющих более 100 тыс. человек", - прокомментировал председатель Федерации профсоюзов Амурской области Александр Суворов, чьи слова также приводятся в сообщении.

В Амурской области коллективный иммунитет составляет 49,2%. Первым компонентом вакцинировались 344,1 тыс. человек, полную вакцинацию прошли 326,2 тыс. человек. В регионе разворачиваются дополнительные пункты вакцинации, дефицита в вакцине нет.