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Пандемия COVID-19

Число заразившихся коронавирусом за сутки в Крыму впервые превысило 800

При этом выздоровели 756 человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Количество новых случаев заражения коронавирусом в Крыму за сутки составило 803, это максимум с начала пандемии, сообщается во вторник на сайте регионального Минздрава.

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"По данным межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю, <...> зарегистрировано 803 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 103 638 <...> [случаев] COVID-19", - говорится в сообщении. Уточняется, что всего за сутки на коронавирус обследовали 3 241 человека.

По данным Минздрава Крыма, за сутки выздоровели 756 человек, выздоровевших за весь период - 91 356. За время пандемии умерли более 3,1 тыс. человек, в том числе 18 - за минувшие сутки.

Максимальные с начала пандемии показатели заражения коронавирусом в Крыму ежедневно регистрируют с 3 октября. С 25 октября в регионе запретили проведение экскурсий для групп численностью более 10 человек, жителей республики старше 65 лет обязали не покидать свои дома, ввели QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также некоторых организаций и учреждений. В республике проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.

Теги
РоссияКрымПандемия COVID-19
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