Число пересечений границы РФ и Финляндии в октябре стало самым большим с начала года

ХЕЛЬСИНКИ, 9 ноября. /ТАСС/. Число пересечений границы между Финляндией и Россией в октябре оказалось самым высоким с начала 2021 года, однако по-прежнему отстает от нормы из-за ограничений для туризма, введенных на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщила во вторник финская Пограничная охрана.

По ее данным, в октябре на границе было зафиксировано 103,8 тыс. пересечений, в прошлом году этот показатель за аналогичный период был значительно ниже - более 60 тыс.

До введения ограничений число пересечений находилось на уровне 700-800 тыс. в месяц, но в марте прошлого года их количество сократились практически вдвое из-за начала пандемии и введения ограничений с обеих сторон, а затем еще более радикально снизилось в апреле и мае - до порядка 42 тыс.

Число пересечений границы в 2020 году составило около 25% от уровня 2019 года. В 2020 году границу пересекали 2,4 млн раз, тогда как годом ранее этот показатель равнялся почти 9,5 млн. В этом году число пересечений пока составляет более 660 тыс.

Въезд в Финляндию из РФ

В настоящее время въехать из РФ в Финляндию с туристическими целями нельзя, ограничения на турпоездки будут действовать по крайней мере до 28 ноября, они регулярно продлеваются на протяжении уже более чем года.

Въезд в Финляндию из России разрешен сейчас для членов семьи граждан и постоянно проживающих в стране, дипломатов, держателей служебного паспорта или командировочного удостоверения, путешествующих по служебным вопросам, тех, кто имеет вид на жительство, студентов финских учебных заведений, а также при возникновении неотложных семейных обстоятельств: рождении ребенка, серьезной болезни близкого родственника, собственной свадьбы. С 7 июня также можно въезжать в Финляндию для встречи с родственниками. Кроме того, въезд разрешен владельцам недвижимости на финской территории и их семьям.

С 1 октября Финляндия открыла выдачу виз для двух новых категорий россиян - отправляющихся в деловую поездку и обладателей просроченных мультивиз.

Границы Финляндии для туризма из РФ пока закрыты. Железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией временно приостановлено, однако между странами возобновлено авиасообщение (самолеты летают между Хельсинки и Москвой, Хельсинки и Санкт-Петербургом) и автобусное сообщение. Кроме того, сохраняется возможность пересечь сухопутную границу на автомобиле.