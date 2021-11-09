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Пандемия COVID-19

В Приамурье установили максимум выявленных за сутки случаев ковида

В регионе за последние сутки зафиксировали 215 случаев заражения

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Максимальное число случаев суточного заражения коронавирусом зарегистрировано в Амурской области - 215 заболевших, сообщается во вторник на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

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"В Амурской области выявлено 215 новых случаев COVID-19, из них не привиты 173 человека. У 170 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (79%), у 45 - в виде пневмонии (21%)", - говорится в сообщении.

Предыдущий максимум был зафиксирован в Приамурье накануне - 208 случаев. Темп прироста за сутки составили 0,5%.

Ухудшение эпидемической обстановки по COVID-19 в Амурской области фиксируется с начала июня, в регионе вводят дополнительные ограничения, увеличивают коечный фонд, в Благовещенске и еще в семи муниципалитетах введена система QR-кодов. С начала пандемии в области выявлено 41,2 тыс. случаев заражения, 495 человек умерли.

Теги
РоссияАмурская областьПандемия COVID-19
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