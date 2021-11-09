Власти Ростовской области считают, что ситуация с коронавирусом остается напряженной

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 ноября. /ТАСС/. Эпидемиологическая обстановка в Ростовской области, связанная с распространением коронавируса, остается напряженной. При этом наблюдается тенденция к стабилизации ситуации, сообщили во вторник журналистам в управлении информационной политики регионального правительства.

"На сегодняшний день текущую эпидобстановку можно охарактеризовать как напряженную с тенденцией к стабилизации. По-прежнему высокие показатели заболеваемости являются следствием высокого коэффициента заражаемости в третей декаде октября", - сообщил представитель управления.

Говоря об эффекте от ранее принятых ограничительных мер, в том числе периоде нерабочих дней, который в регионе начался 28 октября, в управлении отметили, что выводы делать пока преждевременно. "Учитывая характер развития вирусной инфекции, результат от разрыва цепочки заражений в нерабочие дни может проявится на будущей неделе", - добавили в управлении.

Ростовская область занимает шестое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в регионе увеличилось до 161 244, выздоровели после заражения 136 625 человек, умерли 7 963. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,05. В области введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан.