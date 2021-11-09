Вернувшихся из-за рубежа москвичей оштрафовали на 24,9 млн рублей за отсутствие ПЦР-тестов

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Жителей Москвы, которые с 1 августа 2020 года вернулись из других стран и не предоставили данные о проведенном ПЦР-тестировании на коронавирус, оштрафовали почти на 25 млн рублей. Об этом сообщается во вторник на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

"С 1 августа 2020 года управлением Роспотребнадзора по Москве гражданам, вернувшимся из-за рубежа и не прошедшим тестирование на COVID-19 на ЕПГУ (не подавшим данные на единый портал госуслуг - прим. ТАСС), направлено почти 9,2 тыс. уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении. Составлено около 5,5 тыс. протоколов по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. <…> Решения по ч. 2 и ч. 3 статьи 6.3 КоАП РФ принимает суд, в связи с этим протоколы об административных правонарушениях в отношении почти 4,4 тыс. граждан направлены в районные суды. По результатам рассмотренных судами дел, 1 985 гражданам присуждены штрафы на сумму 24 млн 870 тыс. рублей", - говорится в публикации.

Там уточняется, что данная статья предусматривает для граждан административную ответственность в виде штрафа в размере до 40 тыс. рублей. Если же эти действия или бездействия повлекут причинение вреда здоровью других людей, то такое правонарушение квалифицируется по ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ и размер штрафа в этом случае предусмотрен от 150 тыс. до 300 тыс. рублей.

"Остальные дела находятся на рассмотрении в судах и по ним назначены даты заседаний. Учитывая рост пассажиропотока в связи с открытием ряда стран для российских туристов, управлением Роспотребнадзора по Москве контроль за внесением гражданами, вернувшимися из зарубежных стран, результатов тестов на COVID-19 на единый портал государственных и муниципальных [услуг], усилен", - заключается в публикации.