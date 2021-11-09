Реконструкцию самого большого парка в Дербенте завершат весной 2022 года

МАХАЧКАЛА, 9 ноября. /ТАСС/. Реконструкцию парка имени азербайджанского поэта Низами Гянджеви в Дербенте планируют завершить весной 2022 года и открыть к началу нового туристического сезона, сообщил ТАСС мэр города Рустамбек Пирмагомедов.

"Открытие парка им. Низами Гянджеви с фонтанным комплексом мы ориентировочно ждем в марте-апреле 2022 года. Сейчас полным ходом идут работы, фонтан уже установлен, в парке появляются новые объекты - музей, башня, библиотека. В музее будут выставлены, в том числе, археологические находки, сделанные при реконструкции парка. К новому сезону мы его откроем, и туристам, которые были у нас в прошлом году, будет на что посмотреть", - сказал Пирмагомедов.

По его словам, общая территория парка составляет более 6 га, в настоящее время он является самым большим в городе.

Ранее сообщалось, что в центре парка им. Низами Гянджеви будет построен комплекс с мультимедийным фонтаном, проект реализуется на средства Сбербанка. Низами Гянджеви - великий азербайджанский поэт и мыслитель XII века. Парк, названный его именем, расположен в центре Дербента и является самым большим в городе, на его территории расположены руины древней городской стены.