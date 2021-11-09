В России выявили 39 160 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это минимум за неделю

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 39 160, что стало минимальным за неделю значением. Общее число инфицированных увеличилось до 8 873 655, сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,44%.

В частности, за сутки было выявлено 2 818 случаев в Московской области, 2 680 - в Санкт-Петербурге, 803 - в Республике Крым, 793 - в Воронежской области, 778 - в Нижегородской области.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось до 1 004 844 - по данным штаба, это максимум за пандемию.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 32 036, до 7 619 596. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 85,9% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки выписали 3 154 пациентов в Санкт-Петербурге, 2 892 - в Московской области, 756 - в Республике Крым, 715 - в Красноярском крае, 659 - в Республике Башкортостан.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 211 против 1 190 днем ранее, до 249 215. Это новый максимум с начала пандемии. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,81%, свидетельствуют данные штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 88 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 62 - в Московской области, 47 - в Краснодарском крае, 42 - в Ставропольском крае, 40 - в Пермском крае.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 5 287 против 4 982 днем ранее, до 1 871 893. В относительном выражении прирост составил 0,28%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 95 против 97 днем ранее. Всего в городе умерли 32 207 человек (1,72% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

Количество выздоровевших за сутки выросло на 7 257, до 1 648 363. Сейчас в столице, по данным штаба, продолжают лечение 191 323 человека.