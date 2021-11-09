Дума уравняла в правах на получение повышенного пособия по безработице детей-сирот

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении законопроект, которым предлагается уравнять в правах на получение повышенного пособия детей-сирот, работавших во время учебы по направлению службы занятости, и сирот, которые трудились без этого направления.

Документ был внесен членами комитета Госдумы седьмого созыва по труду социальной политике и делам ветеранов в марте 2020 года. Инициативой предлагается внести изменения в статью 34.1 закона "О занятости населения в Российской Федерации". "Проектом федерального закона предлагаются к внесению изменения условий назначения выплаты пособия по безработице, позволяющие упорядочить возможность получения пособия для всех лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые имели временную занятость во время прохождения очного обучения, а не только для тех, кто работал по направлению службы занятости населения", - говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта отмечают, что таким образом будут созданы равные условия получения пособия в повышенном размере для всех детей-сирот, а также будет повышен "уровень доступности социальной поддержки указанной категории граждан".