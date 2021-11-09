Томский губернатор поручил провести капремонт в крупнейшем в регионе ковидном госпитале

ТОМСК, 9 ноября. /ТАСС/. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил капитально отремонтировать медсанчасть №2 в Томске, на базе которой открыт крупнейший в регионе ковидный госпиталь, где было снято видео с кадрами антисанитарных условий. Для разработки проектно-сметной документации на капремонт в бюджете региона на 2022 год заложат 7 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе областной администрации.

Ранее в социальных сетях появилось видео, автор которого показывает кадры якобы из реанимационного отделения МСЧ №2 в Томске и рассказывает, что в течение трех дней под видом врача приходил в госпиталь и снимал на камеру условия, в которых проходит лечение его бабушка. Он отметил антисанитарию и нехватку мест для пациентов - некоторые больные содержатся в коридорах вместо палат. Росздравназдор обнаружил в МСЧ №2 нарушения федерального законодательства по части качества и доступности медицинской помощи. Департамент здравоохранения Томской области совместно с региональным управлением Роспотребнадзора начали проверку.

"Зданию на Бела Куна в 2022 году стукнет полвека, и, конечно, оно уже не отвечает требованиям нового века. Капитальный ремонт будем вести поэтапно и начнем с разработки проектно-сметной документации. Поручаю предусмотреть в бюджете 2022 года 7 млн рублей на разработку ПСД. Прошу проектировщиков работать вместе с медиками, чтобы не упустить ничего в плане работ", - приводятся в сообщении слова губернатора региона.

Ранее вице-губернатор Алена Левко назвала ситуацию в МСЧ №2 недопустимой, а также во время визита в медучреждение признала необходимость ремонта и поручила главе медсанчасти наладить качественную и оперативную медпомощь пациентам.