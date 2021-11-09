ВЦИОМ: россияне считают, что наибольший вред экологии наносят мусор и транспорт

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Мусорные свалки и транспортные выхлопы оказывают наиболее пагубное влияние на экологическую ситуацию, по мнению опрошенных россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные во вторник на сайте организации по случаю Экологического форума Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"По мнению наших сограждан, наиболее сильное негативное влияние на экологическую ситуацию в регионе оказывают следующие факторы (топ-5): мусорные свалки (42%), транспортные выхлопы (33%), вырубка лесов (31%) и деятельность промышленных компаний (31%, 44% в Уральском и Сибирском федеральных округах, 39% в Приволжском федеральном округе), а также загрязненность лесов, водоемов и прибрежных территорий (28%)", - говорится в сообщении.

В качестве тех, кто несет ответственность за ухудшение экологической ситуации, 38% респондентов назвали самих людей, 26% - региональную власть, 26% - администрацию города, района, 18% - крупные промышленные предприятия, 16% - специальные надзорные органы и службы, а 15% - федеральные власти.

Почти половина опрошенных россиян (47%) считают, что наиболее препятствующий улучшению экологической обстановки фактор - это низкий уровень экологической ответственности самих людей, 34% указали на незаинтересованность властей, 27% - на недостаточный контроль за состоянием окружающей среды, а 26% полагают, что это из-за недостаточного уровня развития предприятий в целом.

Улучшить экологическую ситуацию, по мнению респондентов, может модернизация системы сбора и переработки мусора (41%), а также повышение экологической грамотности и ответственности людей (41%). При этом почти треть опрошенных (28%) считает, что для этого необходимо ужесточить надзор за соблюдением экологических стандартов, 24% выступили за строительство или модернизацию очистительных сооружений, 21% - за обновление оборудования на предприятиях, а 17% - за создание более строгих стандартов для предприятий. Инициировать подобные изменения, по мнению россиян, могут федеральные (36%) и региональные (35%) власти, сами люди (25%), администрация города, района (24%), а также специальные надзорные органы и службы (19%). Кроме того, россияне назвали ряд действий крупных предприятий, которые могут способствовать улучшению экологической обстановки: совершенствование технологий производства (38%), постоянный мониторинг экологической обстановки (33%), внедрение более ресурсосберегающих технологий (31%), а также ведение прозрачной отчетности о воздействии на окружающую среду для общественного контроля (23%).

Почти половина опрошенных (46%) назвали уровень экологической ситуации в мире удовлетворительным, 24% - плохим, а 18% - хорошим. В России, по мнению 44% респондентов, экологическая обстановка удовлетворительная, 26% назвали ее плохой, 23% - хорошей. Касательно экологической ситуации в их регионе проживания мнения респондентов также разделились - 30% назвали ее плохой, 34% - удовлетворительной, 35% - хорошей. При этом 49% считают, что экологическая ситуация в мире за последние 2-3 года ухудшилась, 12% отметили ее улучшение, а 25% изменений не отметили.

Об опросе

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 22 октября. Объем выборки составил 1 600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.