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В России от гриппа привились почти 40 млн человек

От гриппа в РФ привиты почти 40 млн человек - Мурашко.

Первым компонентом вакцины от коронавируса в России привиты уже 62 млн человек
Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что темпы вакцинации в период нерабочих дней сохранялись на хорошем уровне
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