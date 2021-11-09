ГД приняла в I чтении законопроект о заморозке индексации базы для расчета военных пенсий

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об очередном продлении заморозки индексации размера денежного довольствия, подлежащего учету при исчислении военных пенсий.

Законопроект был внесен правительством РФ. До 1 января 2023 года предлагается приостановить действие нормы закона, согласно которой "денежное довольствие учитывается при исчислении пенсии с 1 января 2012 года в размере 54%, начиная с 1 января 2013 года ежегодно увеличивается на 2% до достижения 100% его размера". При этом кабмин предлагает увеличить размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии: с нынешних 73,68% до 74%.

Годом ранее Госдума приняла аналогичный закон, который продлил заморозку индексации военных пенсий до 1 января 2022 года. Теперь это положение продлевается еще на год.

В пояснительной записке отмечается, что внесенный в Госдуму проект бюджета на 2022-2024 годы учитывает повышение денежного довольствия военных на прогнозный уровень инфляции - 4% с 1 октября 2022 года. Это повлечет повышение на 4% пенсий лицам, проходившим военную и приравненную к ней службу, поясняют в кабмине.