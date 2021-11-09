В Волгограде открыли первый памятник жертвам Холокоста

ВОЛГОГРАД, 9 ноября. /ТАСС/. Открытие первого в Волгограде памятника жертвам Холокоста приурочено к 83-й годовщине "Хрустальной ночи" - волне еврейских погромов, прокатившейся в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года по городам Германии, Австрии и чехословацкой Судетской области. Эти трагические события, во время которых были убиты 90 евреев и еще 30 тыс. затем были отправлены в концлагеря, стали прологом к Холокосту, сообщили в пресс-службе Российского еврейского конгресса.

"Этот день символичен. 9 ноября - Международный день борьбы с фашизмом и антисемитизмом. И так символично это место, Сталинград. Здесь в этот день мы открываем мемориал в память о судьбах погибших жителей Сталинграда - детей, стариков и женщин, которые были хладнокровно убиты нацистами, потому что были евреями", - сообщил на открытии памятника в Волгограде полномочный министр, заместитель главы дипломатической миссии посольства Государства Израиль в РФ Ронен Краус.

На территории сквера им. 8-го Марта в Волгограде захоронены 516 человек, в основном евреев, которых расстреляли на этом месте в 1942-1943 годах. В их числе 50 детей, 69 стариков, 323 женщины и 74 мужчины. Инициативу еврейской общины Волгограда установить в сквере памятник жертвам Холокоста поддержал губернатор Андрей Бочаров.

Памятник жертвам Холокоста, казненным нацистами и их пособниками, стал первым в Волгограде и 88-м по счету, созданным в рамках проекта Российского еврейского конгресса (РЕК) "Вернуть достоинство". В Волгоградской области в общей сложности еврейская община установила девять памятников жертвам Холокоста.

Программа РЕК, центра "Холокост" и фонда "Эвен Эзер" "Вернуть достоинство" действует с 2009 года. Она посвящена приведению в порядок массовых захоронений жертв Холокоста на территории России и увековечению их памяти. Всего таких мест в стране более пятисот, задача программы - поставить памятники и мемориальные знаки на каждом из них.