Сенатор предложила обязать ФСИН ввести электронную запись для посещения заключенных

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Нарусова предложила внести поправки в законодательство РФ, которые обязали бы Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) ввести электронную запись через портал госуслуг для посещения лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

"Если ФСИН исключает в своей программе электронную очередь, переносит это опять на 2022 год, я думаю, что нам как законодателям нужно уже в законодательном порядке обязать ФСИН делать то, что они обещали нам сделать три года назад", - сказала сенатор на семинаре-совещании в СФ, посвященном этой теме.

Она напомнила, что три года назад парламентарии первый раз подняли эту тему "в связи с тем, что ФСИН отменила вдруг электронную очередь". "Наши граждане с Дальнего Востока, из Сибири для того, чтобы попасть на встречу с родственником, не могут воспользоваться электронной очередью, а должны приезжать лично, стоять в многочисленных очередях. Непонятные лица, никем не уполномоченные, ведут запись на каких-то замусоленных бумажках, ставят крестики. В таком случае возникает огромный простор для коррупции", - отметила Нарусова.

Сенатор добавила, что оперативно не могут попасть к своим подзащитным и адвокаты. По ее словам, если подзащитный, например, сообщает о пытках, "очень важно, чтобы адвокат зафиксировал это по свежим следам". "Однако он тоже должен стоять в многочасовых очередях, его запишут на срок через неделю, когда уже и ссадины, и кровоподтеки, и синяки пройдут", - подчеркнула парламентарий.

Она убеждена, что такая практика недопустима, она нарушает конституционное право на адвокатскую защиту.