Мощность строящихся очистных сооружений в Дербенте увеличат с учетом развития города

МАХАЧКАЛА, 9 ноября. /ТАСС/. Мощность Северных очистных сооружений в Дербенте, строительство которых ведется с 2008 года, будет увеличена с 25 тыс. до 40 тыс. кубометров в сутки с учетом обеспечения растущей потребности города в очистке стоков. Об этом сообщил ТАСС мэр города Рустамбек Пирмагомедов.

"С 2008 года у нас ведется строительство Северных очистных сооружений на 25 тыс. кубометров. Однако проект 2008 года сегодня морально устарел, за это время появились новые технологии, новые экологический требования, появился комплексный план развития города, выросло количество застройки. Поэтому сегодня в рамках проектного сопровождения мы корректируем существующий проект на 25 тыс. кубометров с учетом новых требований и нормативов. Параллельно проводится работа по обоснованию объемов финансирования с целью увеличения мощности очистных сооружений до 40 тыс. кубометров", - сказал Пирмагомедов.

По информации пресс-службы главы Дагестана, завершить строительство Северных очистных сооружений планируется в 2023 году.

"В рамках пятого этапа реализации проекта возводятся сооружения, которые обеспечат механическую очистку канализационной сточной воды от мусора, песка и прочих твердых элементов. Впереди завершающий, шестой этап по созданию биологической очистки сточных вод, что полноценно позволит очистить стоки в 2023 году. Также принято решение о строительстве новой канализационной насосной станции "Мамедбековской" взамен разрушенной вследствие подъема Каспийского моря. Ее задача будет состоять в перехвате всех стоков, начиная от южной границы города до ул. Х. Тагиева. Данные решения позволят в 2023 году избавить берег города от всех неочищенных стоков", - пояснили в пресс-службе.

Южные очистные и новые водоводы

Параллельно, по словам Пирмагомедова, идет проектирование Южных очистных сооружений, которые позволят решить проблему очистки стоков не только в самом городе, но и ряде населенных пунктов соседнего Дербентского района.

"Особенность проекта в том, что на первом этапе он будет рассчитан на 10-15 тыс. кубометов, которых нам сейчас достаточно, однако будет предусмотрена возможность увеличения мощности до 25 тыс. кубов в сутки, когда такая необходимость возникнет" , - пояснил мэр Дербента, уточнив, что завершить проектирование Южных очистных и получить заключение Госэкспертизы планируется к III кв. 2022 года, а в 2023 году - начать строительство.

Ранее сообщалось, что в рамках реализации комплексного плана развития Дербента до 2025 года в городе также планируется строительство двух новых водоводов "Кайтаг-Дербент" и "Шурдере-Дербент" с общим объемом финансирования более 2,6 млрд рублей. По словам Пирмагомедова, строительство водовода "Кайтаг-Дербент" начнется уже в 2022 году.

"Это новая отдельная нитка, которая будет заходить в город с севера и будет рассчитана только на водоснабжение Дербента. Проектирование второго водовода в этом году уже началось, строительство его запланировано с 2023 года. Реализация этих двух проектов позволит полностью решит проблему водоснабжения Дербента", - добавил мэр города.