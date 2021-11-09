В Свердловской области могут разрешить доступ в зоны COVID-free не только по паспорту

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Власти Свердловской области обсуждают возможность доступа в COVID-free зоны не только по предъявлению паспорта, но и по другим документам, удостоверяющим личность, сообщил на брифинге во вторник заместитель губернатора региона Павел Креков.

"Сегодня эта тема обсуждалась на заседании оперативного штаба, и дано поручение в ближайшие дни разработать конкретные предложения, которые будут внесены в указ губернатора и, вероятнее всего, позволят пользоваться иными, кроме паспорта, документами, удостоверяющими личность", - ответил Креков на вопрос о том, можно ли использовать водительские права для прохождения в зоны COVID-free.

Ранее управление Роспотребнадзора по Свердловской области подписало постановление о введении обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан в Свердловской области. В регионе организованы зоны, свободные от COVID-19, в которые можно попасть, предъявив QR-код и паспорт. Также власти Свердловской области запретили развлекательным учреждениям и заведениям общественного питания работать с 23:00 до 07:00.

В Свердловской области наблюдается рост числа заразившихся коронавирусом. По данным на 9 ноября, было зарегистрировано 729 случаев заражения. Общее количество заболевших за всю пандемию - 163 940, выписаны 146 565 человек, умерли 7 734.