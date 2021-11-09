Парк "Патриот" в Дербенте планируют открыть к началу туристического сезона 2022 года

МАХАЧКАЛА, 9 ноября. /ТАСС/. Строительство парка "Патриот" в дагестанском городе Дербенте планируется завершить к началу летнего туристического сезона в 2022 году, сообщил ТАСС мэр города Рустамбек Пирмагомедов.

"На май-июнь 2022 года запланирована сдача парка после реконструкции, перед подрядчиком стоит задача, чтобы мы успели к туристическому сезону. Помимо экраноплана "Лунь", который установят на пьедестале, в парке будет размещено более 20 единиц военной техники. Она уже доставлена, в марте начнется ее установка", - сказал Пирмагомедов.

Уже сейчас на территории парка установлены истребители МиГ-24 и экраноплан "Лунь" - гибрид самолета и морского судна, разработанный в 1960-х годах. Также здесь планируется создание зоны для военно-спортивных игр, прогулочных зон, размещение пунктов общественного питания, детских площадок, летнего кинотеатра и палаточного городка.

В октябре в пресс-службе администрации Дербента сообщали, что в настоящее время на территории будущего парка ведутся работы по возведению амфитеатра и смотровой площадки. Общая площадь парка составит 204 тыс. кв. м.