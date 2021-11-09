В США заявили, что Москва работает с Вашингтоном по климату

НЬЮ-ЙОРК, 9 ноября. /ТАСС/. США вместе с Россией участвуют в переговорах по решению проблемы изменения климата и уверены, что в Москве осознают важность этого вопроса. Об этом заявил во вторник спецпосланник президента США по климату Джон Керри.

"Россия находится за столом переговоров с нами. [Президент России Владимир] Путин осознает, что это настоящая проблема", - сказал он в интервью агентству Блумберг.

Спецпредставитель президента РФ по климату Руслан Эдельгериев на прошлой неделе встретился с Керри на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго. Как рассказал Эдельгериев ТАСС, переговоры прошли в продуктивной атмосфере, стороны обсуждали метан, двустороннее сотрудничество по климату и ожидания от конференции.

Климатическая конференция ООН проходит в шотландском Глазго с 31 октября и завершится 12 ноября. В ее работе принимают участие делегации почти 200 стран. В крупнейшем городе Шотландии стороны конвенции после нескольких неудачных попыток, предпринятых в предыдущие годы, вновь пытаются договориться о правилах реализации Парижского соглашения по климату. Кроме того, участники конференции обсуждают планы адаптации к тем последствиям изменения климата, которые уже не удастся предотвратить. По итогам работы переговорщиков ожидается публикация документов COP26.