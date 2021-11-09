Число владельцев соцкарт в автобусах Подмосковья снизилось на 37% в первый рабочий день

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Количество пассажиров с социальными картами Подмосковья и москвича снизилось на 37% в областных автобусах в первый рабочий день, 8 ноября, по сравнению с аналогичным периодом 25 октября. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"В первый рабочий день, 8 ноября, пассажиропоток в автобусах "Мострансавто" сократился на 20% по сравнению с 25 октября. Наибольшее снижение на 37% произошло по социальным картам жителя Подмосковья и москвича", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала ноября жители и гости Московской области совершили в автобусах компании более 6,5 млн поездок. Самым популярным способом оплаты стали бесконтактные банковские карты - около 2 млн раз, а также с помощью транспортной карты "Стрелка" было совершено свыше 1,1 млн операций.

"Мострансавто" обслуживает более 1,2 тыс. городских, пригородных и междугородних маршрутов на территории Подмосковья, ежедневно на линиях работает 4 тыс. автобусов.

С 8 ноября и до улучшения эпидемиологической ситуации в общественном транспорте Московской области приостановлено действие социальных карт льготных категорий пассажиров старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, если они не прошли вакцинацию от COVID-19 или не переболели им в течение последних шести месяцев.