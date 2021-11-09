{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Удмуртии с 22 ноября возобновят углубленную диспансеризацию для переболевших COVID-19

Серию анализов и тестов смогут пройти те жители региона, кто перенес заболевание 60 дней назад и более

ТАСС, 9 ноября. Жители Удмуртии, которые переболели COVID-19 более двух месяцев назад, смогут пройти углубленную диспансеризацию с 22 ноября. Окончательное решение будет зависеть от эпидемической ситуации, сообщил глава республики Александр Бречалов во время прямого эфира в соцсетях во вторник.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Мы планируем возобновить углубленную диспансеризацию с 22 ноября, если не ухудшится ситуация по заболеваемости", - отметил Бречалов.

Углубленная диспансеризация - серия анализов и тестов, которая позволяет оценить последствия перенесенного коронавируса для организма, добавил он. Те, кто перенес COVID-19, смогут пройти углубленную диспансеризацию через 60 дней после выздоровления.

Решение о приостановке на неопределенный срок углубленной диспансеризации было принято в начале октября. Вместе с этим были приостановлены медицинские осмотры.

По данным республиканского Минздрава, в регионе коронавирусом заразились 67,6 тыс. человек, 55,7 тыс. выздоровели, порядка 2,9 тыс. человек умерли. Среди госпитализированных 7,6 тыс. человек находятся в удовлетворительном состоянии, 1,3 тыс. человек - в состоянии средней степени тяжести, 495 - в тяжелом состоянии.

Теги
РоссияБречалов, Александр ВладимировичУдмуртияПандемия COVID-19
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров ревакцинируется от коронавируса в декабре
Глава региона в первый раз прошел вакцинацию в мае этого года
Читать полностью