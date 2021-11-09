До 1 млрд человек могут столкнуться с аномальной жарой при потеплении на 2 градуса

ЛОНДОН, 9 ноября. /ТАСС/. Число людей, проживающих в условиях экстремальной жары, вырастет до 1 млрд в случае повышения среднемировой температуры на 2 градуса по Цельсию. Об этом во вторник сообщило издание The Guardian со ссылкой на представленные в рамках саммита по климату в Глазго результаты исследования специалистов Метеорологической службы Великобритании.

По словам ученых, в настоящее время условия экстремальной жары зафиксированы лишь в некоторых местах, например, в отдельных районах Индии, а общая численность проживающего в них населения составляет около 68 млн человек. В случае реализации наихудшего сценария, то есть роста среднемировой температуры на 4 градуса по Цельсию, с экстремальной жарой столкнется уже половина населения планеты.

В рамках представленного исследования ученые оценили влияние глобального потепления на значение показателя WBGT - индекс температуры влажного шарика психрометра, который учитывает совокупное воздействие тепла и влаги на физическое состояние человека. В качестве порогового значения для определения условий экстремальной жары был выбран уровень индекса в 32 градуса по Цельсию (максимально допустимое значение показателя для легкой рабочей нагрузки согласно стандартам Международной организации по стандартизации).

"При значениях [индекса] выше 32 градусов по Цельсию люди подвергаются чрезвычайному риску, - отметил глава отдела изучения последствий изменения климата Метеорологической службы Великобритании доктор Энди Хартли. - [В таких условиях] особенно высока вероятность развития неблагоприятных последствий для здоровья уязвимых слоев населения и представителей профессий, предполагающих физический труд на открытом воздухе".

В последние годы ученые все чаще предупреждают об опасности изменения баланса тепла и влаги, которое вызывает глобальное потепление. В 2015-2018 годах был опубликован ряд исследований, согласно которым такие регионы, как Персидский залив и Великая Китайская равнина, могут оказаться к 2070-2100 годам непригодными для проживания человека в случае недостаточно быстрых темпов снижения выбросов CO2.