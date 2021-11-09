В Смоленской области не будут продлевать после 10 ноября режим нерабочих дней

ТАСС, 9 ноября. Власти Смоленской области решили не продлевать режим нерабочих дней, введенный в регионе до 10 ноября включительно, в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки. Об этом сообщила во вторник пресс-служба областной администрации.

"В ходе совещания глава региона [Алексей Островский] озвучил решение о нецелесообразности продления нерабочих дней на территории Смоленской области", - говорится в сообщении по итогам совещания в преддверии заседания регионального оперштаба.

По данным пресс-службы, губернатор принял такое решение, поскольку введенные ранее ограничительные меры уже дали положительный эффект. "Если ранее в регионе ежедневно фиксировалось увеличение прироста заболевших на 20, 30, а то и 40 человек, то на протяжении последних 10 дней мы наблюдаем плато, когда ежедневно регистрируется от 595 до 599 инфицированных. А за минувшие сутки зарегистрировано крайне незначительное, но все-таки снижение - до 588 человек", - приводит пресс-служба слова Островского.

Однако власти не исключают, что могут возобновить и усилить ограничительные меры, в частности, при несоблюдении жителями региона санитарно-эпидемиологических требований и самоизоляции для граждан старше 60 лет.

В Смоленской области нерабочие дни вводились с 28 октября по 7 ноября, затем было принято решение продлить их по 10 ноября. На этот период приостановлен доступ жителей на предприятия сферы обслуживания, в том числе в салоны красоты и фитнес-центры, а также в учреждения культуры. Введена обязательная самоизоляция для не привитых от коронавируса граждан старше 60 лет. Продолжают действовать масочный режим и социальное дистанцирование в общественном транспорте. Кроме того, на этот же период продлены каникулы для школьников и студентов региона.

Согласно информации сайта стопкоронавирус.рф на 9 ноября, в Смоленской области с начала пандемии выявлено 67 115 случаев заражения коронавирусом, из них 588 - за последние сутки. Выздоровели 49 492 человека, умерли 1 995 пациентов. План по вакцинации населения выполнен более чем на 54%.