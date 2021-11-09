Глава Кировской области сообщил, что регион вышел на плато по заболеваемости COVID-19

ТАСС, 9 ноября. Кировской области удалось сдержать рост заболеваемости COVID-19 и выйти на плато благодаря введению нерабочих дней, сообщил глава региона Игорь Васильев на заседании оперштаба во вторник.

"Нам удалось сдержать рост заболеваемости и, по крайней мере, остановиться на некоем таком плато", - сказал Васильев на заседании, видеозапись которого распространила пресс-служба областного правительства.

Губернатор отметил, что региону удалось сохранить высокие темпы вакцинации. "Ежедневно прививается до 8 тыс. человек, и нам важно эти темпы не снижать. Вакцинация организована в полном объеме, достаточное количество вакцин имеется", - добавил Васильев.

Первый зампредседателя областного правительства Дмитрий Курдюмов добавил, что число госпитализаций в инфекционные стационары "немного, но уменьшилось".

"Пока не уменьшается число тяжелых пациентов, в настоящее время их более 300. При этом среди госпитализированных вакцинированных всего 3%, а заболевание в 98% случаев протекает в средней и легкой форме", - сказал Курдюмов.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Кировской области выявлено более 66 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, свыше 59 тыс. человек выздоровели, 625 умерли. Иммунитет к ковиду сформирован у более чем 41% жителей области. С 3 ноября в регионе за сутки выявляется от 260 до 265 случаев заражения коронавирусом.