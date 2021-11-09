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Пандемия COVID-19

Глава Кировской области сообщил, что регион вышел на плато по заболеваемости COVID-19

Игорь Васильев также отметил, что в области продолжают сохраняться высокие темпы вакцинации от коронавируса

ТАСС, 9 ноября. Кировской области удалось сдержать рост заболеваемости COVID-19 и выйти на плато благодаря введению нерабочих дней, сообщил глава региона Игорь Васильев на заседании оперштаба во вторник.

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"Нам удалось сдержать рост заболеваемости и, по крайней мере, остановиться на некоем таком плато", - сказал Васильев на заседании, видеозапись которого распространила пресс-служба областного правительства.

Губернатор отметил, что региону удалось сохранить высокие темпы вакцинации. "Ежедневно прививается до 8 тыс. человек, и нам важно эти темпы не снижать. Вакцинация организована в полном объеме, достаточное количество вакцин имеется", - добавил Васильев.

Первый зампредседателя областного правительства Дмитрий Курдюмов добавил, что число госпитализаций в инфекционные стационары "немного, но уменьшилось".

"Пока не уменьшается число тяжелых пациентов, в настоящее время их более 300. При этом среди госпитализированных вакцинированных всего 3%, а заболевание в 98% случаев протекает в средней и легкой форме", - сказал Курдюмов.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Кировской области выявлено более 66 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, свыше 59 тыс. человек выздоровели, 625 умерли. Иммунитет к ковиду сформирован у более чем 41% жителей области. С 3 ноября в регионе за сутки выявляется от 260 до 265 случаев заражения коронавирусом.

Теги
РоссияВасильев, Игорь ВладимировичКировская областьПандемия COVID-19
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