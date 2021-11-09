В Сыктывкаре до конца года откроются две новые амбулатории

СЫКТЫВКАР, 9 ноября. /ТАСС/. Две новые амбулатории детской и взрослой поликлиник откроются в декабре этого года в Сыктывкаре. Также будет проведен капитальный ремонт 21 объекта здравоохранения, в 2022 году запланирован капремонт шести объектов, сообщил во вторник исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Игорь Дягилев.

"На новой технологической базе необходимо выстроить всю систему здравоохранения. В микрорайоне Орбита готовим к открытию две новые врачебные амбулатории для взрослой и детской поликлиник, приобретены помещения за 58,8 млн рублей, оборудование и мебель на 12,1 млн рублей. На начало декабря этого года планируется открытие, сейчас ведется работа по получению лицензии", - сообщил Дягилев в Госсовете Коми при рассмотрении региональной госпрограммы "Развитие здравоохранения".

По словам Дягилева, в 2022 году планируется завершить разработку проектно-сметной документации на реконструкцию радиологического отделения онкологического диспансера. Также ведется работа по привлечению частных инвесторов. Строительство нового перинатального центра, медицинского центра диагностики и лечения вирусных заболеваний, поликлиники в сыктывкарском микрорайоне Лесозавод рассматривается на условиях государственно-частного партнерства.

Помимо этого, сообщил Дягилев, в программе модернизации первичного звена здравоохранения республики участвуют 18 медорганизаций. "В этом году проведены конкурсные процедуры на поставку 245 единиц медоборудования. Уже поставлено 11 флюорографов, пять маммографов, 14 рентген-аппаратов, два компьютерных томографа, 20 видеоэндоскопических стоек. Капитально ремонтируется 21 объект здравоохранения, в следующем году подлежат капремонту шесть объектов. Ожидается поставка 80 единиц автотранспорта, 39 единиц мы получили уже в начале года по линии Минпромторга", - сообщил он. В 2022 году по региональной программе модернизации планируется приобрести 50 единиц медоборудования.

При этом председатель Контрольно-счетной палаты Коми Игорь Гурьев отметил риск неисполнения программы развития здравоохранения по ряду показателей. Так, монтаж медоборудования срывается из-за неготовности помещений, ремонт завершен лишь в трех учреждениях из 17. Наиболее проблемный вопрос - строительство 19 ФАПов, которые планировалось возвести еще в прошлом году. По данным Гурьева, готовность шести ФАПов составляет менее 30%. Как ответил и. о. министра здравоохранения, на завершение строительства ФАПов приглашены крупные строительные компании региона, которые заменят подрядчиков, задержавших возведение объектов. Кроме того, рассматриваются варианты строительства быстровозводимых ФАПов, которые, к примеру, используются в соседней Кировской области.